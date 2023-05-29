В Сириусе создали первую российскую машину для подготовки льда для керлинга

Разработчиком образца стала компания "Арена Сервис", которая работает в Сириусе на базе тренировочной арены по фигурному катанию

СИРИУС /федеральная территория/, 29 мая. /ТАСС/. Машину для подготовки льда для керлинга после ограничений поставок в Россию создали в Сириусе. Об этом рассказали в пресс-службе федеральной территории в понедельник.

"Из-за ограничений в поставках в 2022 году российские керлингисты остались без необходимого оборудования. Тогда специалисты приняли решение перейти на импортозамещение и создать собственную технику. С сентября 2022 года началась разработка машины для подготовки льда для керлинга. <…> Специалисты уже поработали на машине и заявляют, что она хорошо себя показала, соответствует необходимым требованиям и задачам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разработчиком первого образца стала компания "Арена Сервис", которая работает в Сириусе на базе тренировочной арены по фигурному катанию. Новая техника, которая уже прошла испытания, дешевле и удобнее зарубежных аналогов. После окончательной доработки она будет внедрена в клубы. Ожидается, что в сезоне 2023-2024 годов несколько агрегатов уже смогут готовить качественный лед на российских площадках.

Помимо этого, сообщили в пресс-службе, российские специалисты работают над производством в Сириусе собственных камней для керлинга. На льду уже провели испытания камней из гранитных карьеров под Абаканом. Погрешность отклонения от камней из шотландского гранита, которые используют в керлинге, составила 15-20%, что считается некритичным. При этом цена импортного комплекта из 16 камней составляет около 2 млн рублей, отечественный аналог обойдется в пять раз дешевле - 400 тыс. рублей.

Эксперты также работают над системой судейского хронометража - электронной ручкой на камне, которая фиксирует заступы спортсменов во время игры. Эта технология применялась на Олимпийских играх в 2014 году, но из-за высокой цены была практически недоступна.