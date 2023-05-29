В РФ, Киргизии и Казахстане начнут работать навигационные пломбы для ж/д и автоперевозок

Завершить эксперимент и доложить о ходе его проведения планируют 15 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия, Казахстан и Киргизия начнут эксперимент по отслеживанию грузов при железнодорожных и автомобильных перевозках с помощью электронных навигационных пломб. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ, опубликованном в понедельник на официальном сайте правовой информации.

"Провести эксперимент по применению электронных навигационных пломб при перевозках во взаимной торговле Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации товаров железнодорожным и (или) автомобильным видами транспорта", - говорится в документе.

Органом, ответственным за проведение эксперимента, назначено Министерство транспорта РФ при участии Министерства экономического развития России, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В качестве национального оператора опломбирования РФ выступит "Центр развития цифровых платформ". Завершить эксперимент и доложить о ходе его проведения предполагается 15 июня 2023 года.

Согласно документу, электронные навигационные пломбы на железнодорожные транспортные средства на ж/д станции Биклянь Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД), а на автомобильные транспортные средства - в местах погрузки товаров в Москве. Снимать навигационные пломбы железнодорожных транспортных средств будут на ж/д станции Магнитогорск - Грузовой Южно-Уральской железной дороги (филиал РЖД). Что касается автомобильного транспорта, с него снимать навигационные пломбы планируется на местах разгрузки товаров в Москве.

Соглашение о пломбах

Соглашение от 21 октября 2022 года о применении электронных навигационных пломб на территории стран-участниц определяет механизм отслеживания, требования к информационным системам операторов и навигационным пломбам, а также порядок действий при нештатных ситуациях, возникших при перевозке товаров.

Опломбировываться будут перевозки табака и алкогольная продукция, а также товары, ввозимые в соответствии с таможенной процедурой транзита машинами и поездами. При этом ЕАЭС сможет определять перечень товаров, для которых будет необходимо устанавливать электронные навигационные пломбы. Исключением станут товары, в отношении которых применяются специальные экономические меры, действующие на территории ЕАЭС.

Навигационные пломбы - это технические устройства, состоящие из элемента пломбирования и электронного блока, функционирующие на основе технологий навигационных спутниковых систем и обеспечивающие передачу информации, имеющей отношение к объекту отслеживания.