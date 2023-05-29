Генсек ОПЕК заявил, что организация исключает политику из технической работы

Это сделано для того, чтобы давать более точные прогнозы, уточнил Хайсам аль-Гайс

ДУБАЙ, 30 мая. /ТАСС/. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) исключает политику из технической части своей работы для достижения точности прогнозов. Об этом заявил в понедельник ее генеральный секретарь Хайсам аль-Гайс.

"В ОПЕК мы исключаем политику из нашей технической работы, и это очень важно для обеспечения того, чтобы наши цифры были надежными, солидными и основывались на экономических факторах, проверенных деталях и цифрах, что приводит к точным и правильным прогнозам", - заявил генсек ОПЕК в интервью иранскому агентству Shana, отвечая на вопрос о том, почему ОПЕК и Международное энергетическое агентство разошлись в прогнозах относительно спроса на нефть.