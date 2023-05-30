В СП заявили о необходимости проработки механизма финансирования соцконтрактов

Такой шаг нужен, чтобы исключить невозможность оказания поддержки гражданам в случае исчерпания лимитов, предусмотренных на год по выбранному направлению

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Механизм финансирования программы социального контракта нуждается в дополнительной проработке, чтобы исключить случаи невозможности помочь заявителям. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты по итогам анализа результативности и востребованности соцконтракта.

"По мнению Счетной палаты, механизмы планирования финансовых ресурсов на реализацию соцконтракта нуждаются в дополнительной проработке для исключения случаев, когда гражданин не может получить социальную помощь из-за того, что лимиты, предусмотренные на соответствующий год по выбранному направлению, исчерпаны", - говорится в сообщении контрольного ведомства. Там пояснили, что мера поддержки имеет заявительный характер, поэтому предугадать, сколько человек придет за контрактами, очень трудно. В связи с этим выделенных средств может не хватать.

На финансирование программы в 2021-2022 годах было направлено 63,2 млрд рублей, в том числе 51,6 млрд рублей из федерального бюджета. Заключено 558 тыс. соцконтрактов.

Кроме того, аудиторы пришли к выводу, что работники социальной службы, которые помогают гражданам в заключении соцконтрактов на индивидуальную предпринимательскую деятельность и ведение личного подсобного хозяйства, обладают недостаточной квалификацией. "Например, они не всегда могут оценить и скорректировать представляемые гражданами бизнес-планы, а также дать оценку конкурентной среды и потребительского спроса при выборе вида предпринимательской деятельности", - поясняется в сообщении.

Также Счетная палата нашла недостатки в организации мониторинга условий жизни граждан после окончания срока действия соцконтракта. Сейчас такой контроль проводится ежемесячно, на его основе органы соцзащиты принимают решение о целесообразности заключения с гражданином нового соцконтракта. "При этом полученные результаты не используются для оценки эффективности реализации программ социальной адаптации и обеспечения устойчивости участников соцконтракта. Кроме того, проведение мониторинга достаточно трудозатратно для соцработников и зачастую осуществляется формально. В качестве рекомендации Счетная палата предложила упростить эту процедуру, в том числе за счет сокращения ее периодичности и применения современных методов контроля", - отметили в ведомстве.

Развитие программы

Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, чей комментарий имеется в распоряжении ТАСС, отметила, что соцконтракт требует совместной работы работников органов социальной защиты населения со специалистами службы занятости, экономического блока и муниципалитетами. "Именно поэтому программы социальной адаптации в рамках соцконтракта рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии, в которую входят представители различных органов власти. Кроме того, с 2022 года выстраивается сотрудничество с центрами "Мой бизнес", Торгово-промышленной палатой России и другими организациями. Эксперты консультируют граждан, помогая составить бизнес-план, найти локальные рынки сбыта, получить необходимую юридическую помощь", - пояснила она.

Замминистра также рассказала, что следующим шагом по развитию программы станет перевод социального контракта на принципы "Социального казначейства", по которым сейчас назначается единое пособие. По ее словам, это позволит унифицировать подходы к определению состава семьи и учету доходов, минимизировать количество предоставляемых гражданином документов, а также даст возможность подать заявление на социальный контракт через портал госуслуг.

"Кроме того, перевод социального контракта на принципы "Социального казначейства" позволит усовершенствовать процедуру мониторинга. С 2024 года сбор сведений, необходимых для заключения социального контракта и контроля за его исполнением, будет происходить по аналогии с другими мерами поддержки - большую часть данных органы соцзащиты будут получать путем межведомственного взаимодействия", - отметила замминистра.

Социальный контракт - специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей либо малоимущим гражданином. Он дает возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу и получить поддержку в трудной жизненной ситуации.