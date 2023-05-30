Аналитики спрогнозировали рост потребления коксующегося угля в мире на 18% к 2050 году

Ожидается, что в Индонезии этот показатель может вырасти на 220%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глобальное потребление коксующегося угля к 2050 году вырастет на 18% и составит 1,1 млрд тонн. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры", которое есть в распоряжении ТАСС.

Согласно базовому сценарию, потребление металлургического угля в России к 2030 году составит 35 млн тонн против 38 млн в 2021 году, а к 2050 снизится до 32 млн тонн. Потребление металлургического угля в Китае будет снижаться примерно на 1,2% в год и к 2050 году снизится на 30%, до 389 млн тонн из-за снижения спроса на сталь и увеличения доли использования электродуговых печей в производстве. Эксперты прогнозируют рост потребления металлургического угля в Индии к 2050 году более чем в четыре раза относительно показателей 2021 года, до 408 млн тонн в год за счет роста инфраструктурных проектов и строительства в стране, а также ввода в эксплуатацию новых доменных печей. По прогнозу экспертов, потребление металлургического угля в ЕС к 2050 году упадет на 52%, до 20 млн тонн в год в связи со снижением производства стали на 16% и снижением использования доменных печей при выплавке стали до 25%.

Ожидается, что потребление металлургического угля в Японии за тот же период сократится на 28%, до 31 млн тонн за счет снижения спроса на сталь и уменьшения доли использования доменных печей, в Южной Корее - до 26 млн тонн (-28%). При этом в Индонезии рост потребления коксующегося угля к 2030 году составит 40%, до 14 млн тонн, а к 2050 году прогнозируется на уровне 32 млн тонн (+220%).

Аналитики отмечают, что мировое потребление коксующегося угля будет расти на протяжении всего рассматриваемого периода при любом сценарии за счет активного роста спроса в Индии и других развивающихся стран в азиатском регионе. "К 2050 г. оно достигнет 1,1 млрд тонн (+18%) при базовом сценарии, 1 млрд тонн (+10%) при сценарии рецессии и 1,2 млрд тонн (+29%) при ускоренном сценарии", - говорится в исследовании.

Суммарный спрос на энергетический и коксующийся уголь к 2030 году, по оценкам экспертов, увеличится на 3%, до 7,9 млрд тонн. Но к 2050 году он снизится почти на треть, до 5,3 млрд тонн.