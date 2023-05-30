Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленную динамику

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,73%, индекс РТС - на 1,05%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже во вторник демонстрировал снижение ведущих индексов, затем индекс РТС перешел к росту, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,73% - до 2 712,04 пункта, индекс РТС - на 1,05%, до 1 052,99 пункта.

По данным торговой площадки на 10:15 мск, индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 725,93 пункта (-0,22%), индекс РТС находился на уровне 1 064,69 пункта (+0,05%).

К 10:20 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снизился на 0,15%, до отметки 80,71 рубля, евро - на 0,55%, до 86,32 рубля, юань - на 0,25%, до 11,361 рубля.