Акции "Детского мира" на Мосбирже росли более чем на 4%

К 10:25 мск акции компании замедлили рост до 1,79%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Акции "Детского мира" во вторник росли на Мосбирже более чем на 4% после сообщения о завершении процедуры реорганизации и о запуске программы приобретения акций "Детского мира" у акционеров компании, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:00 мск, акции компании росли на 4,05%, до 70,96 рубля. К 10:25 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 69,42 рубля. (+1,79%).

Группа компаний "Детский мир" - ретейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также в Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр".