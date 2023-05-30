В Приморье создадут производство полимерных труб

Сырье для изделий будет поставлять компания "Сибур"

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Первое в регионе производство полимерных труб для внутридомовых нужд создадут в Приморье, сырье для изделий будет поставлять крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России "Сибур". Соответствующее соглашение было подписано на первом Дне переработчика на Дальнем Востоке.

Группа компаний "Сибур" подписала соглашение с крупнейшим производителем полиэтиленовых труб в СНГ - группой "Полипластик" о создании производства полимерных труб на территории Приморского края. Мощности объемов производства будут достигать 34 тыс. тонн и смогут закрыть потребность региона в обеспечении газификации и модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Документ подписали руководитель продаж базовых полимеров в России группы компаний "Сибур" Юлия Румянцева и операционный директор группы "Полипластик" Кирилл Трусов. По словам Трусова, запуск завода запланирован на осень этого года, кратный объем выпуска продукции намечен на 2025 год, а целевого объема выпуска предприятие достигнет на четвертый-пятый год работы.

Второе соглашение подписано с Приморским сетевязальным производством. Документ предполагает увеличение мощности по выпуску полипропиленовых и полиэтиленовых нитей более чем в полтора раза - до 1 150 тонн в год. Планируется расширить и дооснастить уже действующее производство и увеличить объемы выпуска конечной продукции - морских канатов и сетей. "Сибур", в свою очередь, готов обеспечить переработчику поставку требуемых объемов сырья - полипропилена и полиэтилена - на специальных коммерческих условиях.

Приморье обладает потенциалом развития переработки и потребления полимеров до 100 тыс. тонн в год. Драйверами, в частности, являются внутренний спрос и импортозамещение готовых изделий. Среди инвестиционно привлекательных ниш по переработке полимеров спикеры отметили производство полимерных емкостей, канистр, биг-бэгов, вагонных вкладышей, медицинских шприцев, орудий морского лова и другой продукции. Новые возможности для региональных переработчиков откроет и запуск строящегося в Свободном Амурского газохимического комплекса, мощности которого позволят обеспечить рынок необходимыми объемами сырья.

На Дне переработчика представители "Сибур", промышленных предприятий и органов власти обсудили перспективы развития полимерной отрасли на Дальнем Востоке и меры поддержки локальных производителей. В Дальневосточном федеральном округе мероприятие состоялось впервые и объединило более 40 отраслевых компаний. Участие в нем также приняли представители правительства Приморского края и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

"Мы рассматриваем Дальневосточный федеральный округ как отдельный локальный рынок, смотрим на риски ввоза импорта готовых изделий, на баланс спроса и предложения. <...> Мы пришли сюда всерьез и надолго, <...> самое важное для нас - это вытеснение импорта", - сообщила во время выступления руководитель по операционному маркетингу группы "Сибур" Виктория Уварова.