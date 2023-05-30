Лебедев: все главы стран ЕАЭС выступают за снижение торговых ограничений на фоне санкций

Генеральный секретарь Содружества отметил, что "и на страны Центральной Азии тоже оказывается огромное давление"

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Все руководители стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне западных санкций выступают за снятие или снижение до минимума ограничений во взаимной торговле. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев.

"Очень актуальный вопрос снятия ограничений [в торговле]. Представители Исполкома СНГ и я лично присутствовали на Евразийском экономическом форуме в Москве [24 мая] и на заседании Высшего Евразийского экономического совета [25 мая]. Я видел, что все главы государств выступают за то, чтобы в ближайшее время снять или, по крайней мере, снизить до минимума ограничения во взаимной торговле", - сказал Лебедев журналистам перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при органах Содружества.

Генсек СНГ подчеркнул, что такая позиция руководителей ЕАЭС очень важна "в условиях необоснованного санкционного давления, агрессивной политики западных государств, которые мало того, что сами ограничивают торговлю и сокращают объем торговли с Россией, Белоруссией и другими странами СНГ, но и заставляют другие государства это делать". "Это, конечно, нарушение всех правил, существовавших ранее в торговых отношениях на международной арене, когда они (страны Запада - прим. ТАСС) пытаются весь мир подчинить себе и заставить государства Азии и Африки сократить, ограничить торговые отношения с Россией и Белоруссией", - подчеркнул Лебедев.

"Не секрет, что и на страны Центральной Азии тоже оказывается огромное давление. Эмиссары стран Запада, Евросоюза и США сейчас регулярно наведываются в страны СНГ, пытаются кнутом и пряником заставить их свернуть торговлю с Россией и Белоруссией", - отметил генеральный секретарь Содружества.

Лебедев назвал отрадным то, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета и на экономическом форуме "прозвучали слова взаимоподдержки стран ЕАЭС", отметив необходимость укрепления связей СНГ и Евразийского экономического союза. "Мы сейчас очень тесно взаимодействуем с Евразийским союзом (имеется в виду ЕАЭС - прим. ТАСС), и вы видели, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета впервые присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который, выступая перед журналистами, сказал, что они (власти Азербайджана - прим. ТАСС) готовы к активизации отношений с Евразийским союзом, к более активному сотрудничеству с союзом. До вступления, конечно, там пока еще далеко, но тем не менее важен сам факт, что страны СНГ сейчас, понимая сложность ситуации, предпринимают всяческие шаги для того, чтобы активизировать взаимную торговлю", - сказал генсек СНГ.