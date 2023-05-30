Производители детской воды заявили о готовности к маркировке своей продукции

Представители отрасли отметили, что внедрение системы "Честный знак" поможет бороться с контрафактом

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Производители детской воды готовы к введению обязательной маркировки продукции и считают, что внедрение системы "Честный знак" поможет бороться с контрафактом. От этом ТАСС заявили опрошенные представители отрасли.

"Большим преимуществом внедрения системы является возможность пресечения деятельности нелегальных компаний, которые подрывают репутацию добросовестных участников и наносят невосполнимый вред природным ресурсам, а также оказывают пагубное воздействие на здоровье потребителей. Поэтому маркировка важна, так как дает подтверждение подлинности продукции, а, следовательно, ее качества", - подчеркнул генеральный директор компании BAIKALSEA Company Руслан Коковин. Его предприятие выпускает более 300 млн литров бутилированной воды в год и поставляет свою продукцию в основные федеральные торговые сети.

О готовности к введению обязательной маркировки заявили и на "Очерском заводе напитков", где выпускают более 50 наименований продукции, в том числе для крупных федеральных торговых сетей, в более чем 30 регионах России. Там, по словам инженера по системе менеджмента качества предприятия Дениса Лоханина, пришли к решению об участии в проекте "Честного знака" еще в мае 2020 года и уже успешно внедрили систему нанесения кодов на минеральную и упакованную воду. "Мы поддерживаем включение маркировки и на детскую воду, так как недобросовестные производители пользовались данным послаблением, что негативно сказывалось на здоровье наших детей. Защита детей должна обеспечиваться наиболее тщательно", - сообщил Лоханин.

Плавный переход к новому этапу ожидают и на производстве новотроицких вод "Ключель", одном из крупнейших производителей напитков на Дальнем Востоке. Там тоже уже запущена маркировка упакованной воды. "Техническое оснащение линии розлива воды для детского питания аналогично оснащению линий розлива упакованной воды, на которых мы уже успешно внедрили маркировку. Поэтому никаких сложностей с нанесением не возникло, и мы первые промаркировали детскую воду. Самое главное - обезопасить в первую очередь детей, так как они нуждаются в нашей защите. Если детская вода соответствует всем заявленным требованиям по составу и соблюдены стандарты качества производства, то ее можно даже не кипятить", - сообщил представитель компании.