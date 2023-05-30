Энергетики Подмосковья начали подготовку к осенне-зимнему периоду

Основной объем работ планируют выполнить в период с июня по октябрь 2023 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Энергетические компании Московской области начали подготовку инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Основной объем работ будет выполнен в период с июня по октябрь, сообщили во вторник в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.

"Специалисты "Мособлэнерго" начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. В компании приступили к выполнению работ по капитальному ремонту сетей и оборудования. В частности, предстоит отремонтировать 270 км линий электропередачи, оборудование и строительные части 428 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках подготовки к зиме проведут расчистку территорий в охранной зоне воздушных линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности.

В министерстве добавили, что энергетики также приступили к формированию сил и средств для предотвращения и оперативного устранения технологических нарушений в сетях, в том числе и в условиях низких температур.

По словам министра энергетики региона Александра Самарина, чьи слова приводятся в сообщении, основной объем работ будет выполнен в период с июня по октябрь 2023 года.

"Основной задачей подготовки к осенне-зимнему сезону является снижение рисков нарушения электроснабжения потребителей Подмосковья предстоящей зимой. Завершением подготовительной кампании станет выдача паспортов готовности к работе в отопительный период 2023-2024 годов", - заключили в министерстве.