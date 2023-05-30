Минск опроверг сообщения литовских СМИ о выбросе радиации на БелАЭС

В Минэнерго подчеркнули, что радиационная обстановка остается в норме

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Информация литовских ресурсов о выбросе радиации на Белорусской АЭС не соответствует действительности. Об этом заявили во вторник в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"Появившаяся на литовских ресурсах информация является ложной. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть данные онлайн-мониторинга радиационного фона в районе расположения БелАЭС", - говорится в распространенном сообщении. Отмечается, что на соответствующей карте четко видно, что радиационная обстановка остается в норме. Это свидетельствует о безопасной работе БелАЭС.

Ранее литовская государственная инспекция по безопасности атомной энергетики сообщала, что 25 мая направила письмо в МЧС Белоруссии с призывом остановить эксплуатацию первого и пуск второго энергоблоков Белорусской АЭС. Обращение сделано из-за якобы имеющихся проблем с ядерной безопасностью.

"Станция функционирует в штатном режиме, первый энергоблок работает на номинальной мощности, на втором продолжаются работы по освоению мощности реактора в рамках этапных программ", - говорится в сообщении Минэнерго. Подчеркивается, что данные о радиационной обстановке анализируются как на самой площадке станции, так в зоне наблюдения - на постах радиационного контроля. "БелАЭС регулярно обменивается данными о состоянии радиационной обстановки с заинтересованными госорганами и ведомствами", - отметили в ведомстве.