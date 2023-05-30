Титов отметил значительное снижение уровня административного давления на бизнес

Оно связано с сокращением числа проверок на 70%, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Уровень административного давления на бизнес за 2022 год снизился по сравнению с предыдущим, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Снижение в основном связано с сокращением количества проверок на 70%.

Соответствующие результаты содержатся в ежегодном индексе административного давления, подготовленном институтом бизнес-омбудсмена.

"Уровень административного давления на бизнес за год снизился. Количество проверок очень значительно сократилось, на 70%. 292 тыс. против 976 тыс. годом ранее. А общее число контрольно-надзорных мероприятий (включая проверки) за 2022 год - всего 325 тыс.", - приводятся слова Титова в сообщении.

Несмотря на проблемы, сохраняющиеся "за кадром" нового закона о госконтроле, в целом качество контрольно-надзорной деятельности в стране за год изменилось к лучшему, отмечается в сообщении.

Так, по словам Титова, исследуемые контрольно-надзорные органы стали больше использовать предупреждения. "За год доля предупреждений в числе всех форм реакций по результатам контрольно-надзорных мероприятий выросла с 22,49% до 41,7%. Растет и доля профилактических мероприятий. Сейчас она составляет 68,4%, год назад было 43,85%", - сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен при этом отметил, что количество мероприятий, не подлежащих согласованию с органами прокуратуры, сведено к минимуму благодаря новому закону о контрольно-надзорной деятельности. Титов также добавил, что последовательно продлеваемый в 2022-2023 годы мораторий на проверки распространен и на другие контрольно-надзорные мероприятия.

Общий размер административных штрафов в сфере экономики, по данным Росстата, в 2022 году увеличился на 23,6 млрд рублей и составил 53,97 млрд рубля, отмечается в сообщении.

Об индексе

Индекс административного давления традиционно включает в себя данные по девяти ведомствам, на долю которых приходится наибольшее количество проверок в рамках федеральных законов № 294-ФЗ и № 248-ФЗ: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, Росздравнадзор, Ространснадзор, а также ФНС России.

К 10 регионам с наименьшим административным давлением в 2023 году относятся: Смоленская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Воронежская область, Чувашская Республика, Республика Крым, Вологодская область, Республика Дагестан, Костромская область, Республика Марий Эл.