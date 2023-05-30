ЦБ установит минимальную сумму страхового возмещения за переводы без согласия клиента

Согласно проекту указания Банка России, осуществляться страховые выплаты должны в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня предъявления заявления

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сумма страховой выплаты в случае совершения электронного денежного перевода без согласия клиента не должна быть меньше суммы операции, если сумма меньше 100 тыс. рублей, для крупных операций минимальный размер выплаты - 100 тыс. рублей, говорится в проекте указания Банка России.

"При сумме операции, совершенной без согласия клиента оператора по переводу денежных средств, меньшей или равной 100 тыс. рублей, размер страховой выплаты должен быть равен сумме операции, совершенной без согласия клиента оператора по переводу денежных средств", - говорится в документе.

При этом если сумма операции, совершенной без согласия клиента оператора по переводу денежных средств, выше 100 тыс. рублей, то размер страховой выплаты должен быть не менее 100 тыс. рублей, если страховщиком не предусмотрен более высокий минимальный размер страховой выплаты.

Согласно проекту указания ЦБ, осуществляться страховые выплаты должны в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня предъявления заявления об осуществлении страховой выплаты, а также документов, необходимых для осуществления страховой выплаты.