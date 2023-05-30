ЦБ сообщил о росте ВВП РФ в I квартале на 0,6%

Эксперты Банка России отмечают, что экономика страны остается на траектории роста, получая подпитку от растущего спроса со стороны государства, населения и инвестиций

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Рост ВВП РФ в I квартале составил 0,6%, во II квартале ожидаются схожие темпы, следует из материалов департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"По оценке ДИП на основе предварительных данных Росстата, рост ВВП в I квартале составил 0,6% к/к. Оперативные данные свидетельствуют о сохранении схожего темпа роста ВВП и во II квартале", - указано в бюллетене департамента.

Эксперты ЦБ отмечают, что российская экономика остается на траектории роста, получая подпитку от растущего спроса со стороны государства, населения и инвестиций.

"Оживление потребительского спроса стало заметной и набирающей силу тенденцией в последние месяцы. Она обусловлена растущим спросом на труд при дефиците предложения, ускоряющимся ростом реальных заработных плат, увеличением потребительской уверенности и снижением уровня тревожности, а также накоплениями, сделанными в предыдущие кварталы, когда наблюдалась высокая норма сбережений", - указывают эксперты регулятора.

При этом они отмечают, что расширение выпуска попрежнему ограничивает внешний спрос.