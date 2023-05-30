СМИ: германским партиям придется вернуть в бюджет около €100 млн

По информации газеты Handelsblatt, это связано с вердиктом Конституционного суда ФРГ о госфинансировании политических сил

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Германские партии, имеющие фракции в парламенте, должны будут вернуть в казну около €100 млн. Как сообщила во вторник газета Handelsblatt, причина кроется в недавнем вердикте Конституционного суда (КС ФРГ) о госфинансировании политических сил.

В Бундестаге нынешнего созыва шесть фракций - Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых", Свободной демократической партии, блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Левой партии.

Голосами СДПГ и ХДС/ХСС Бундестаг в 2018 году принят законопроект о повышении государственного финансирования партий на €25 млн в год - до €190 млн. Как правило почти все средства распределяются между представленными в парламенте политическими силами - на остальные приходится лишь 2% общей суммы. КС ФРГ в январе постановил, что социал-демократы и консерваторы не смогли пять лет назад доходчиво обосновать, почему повышение финансирования было необходимо. Суд постановил отменить решение, это значит что выплаченные сверх нормы средства нужно вернуть бюджет, говорится в статье.

Согласно подсчетам Handelsblatt, СДПГ придется выплатить в казну €28 млн, ХДС - €27 млн, "зеленым" - €13,9 млн, свободным демократам - €8 млн, ХСС - €7,6 млн, левым - €7 млн, АдГ - €5,5 млн.

Издание указывает, что не все партии смогут своевременно найти средства, вследствие чего некоторым придется "в случае острой необходимости продавать недвижимое имущество".