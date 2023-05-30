Алкогольный дистрибьютор Luding не ожидает скачков цен на алкоголь

Исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян отметил, что в настоящий момент логистика играет одну из ключевых ролей в ценообразовании

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Резких скачков цен на алкогольную продукцию в России не ожидается, ситуация с логистикой и рынок в целом стабилизировались. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян в кулуарах форума "Неделя российского ретейла-2023".

"Рынок стабилизировался. Резких скачков цен мы пока не предвидим, если только логистика и валютные курсы не дадут о себе знать на импортную продукцию и на российскую продукцию в части комплектующих", - сказал он.

Хачатурян отметил, что в настоящий момент логистика играет одну из ключевых ролей в ценообразовании. По его словам, возобновление авиасообщения с Грузией будет способствовать популяризации грузинского вина среди россиян и росту спроса на него в России.

"Грузинское, армянское, российское вино будут показывать лучшую динамику, чем импортные бренды, за счет туризма и благодаря тому, что качество этой продукции сопоставимо с зарубежным качеством. Если в текущей динамике, то порядка 5-10% будет рост спроса на эти вина", - полагает он.