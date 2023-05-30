Совет директоров "Медси" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Объем консолидированной выручки компании по МСФО вырос на 19,6%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Совет директоров российской сети частных клиник "Медси" (входит в АФК "Система") рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года, следует из сообщения компании.

"Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать", - говорится в рекомендации.

Объем консолидированной выручки "Медси" по МСФО в 2022 году вырос на 19,6% - до 36 млрд рублей. Показатель OIBDA "Медси" в 2022 году составил 6,5 млрд рублей против 6 млрд рублей. годом ранее. На динамику OIBDA повлияла динамика выручки. Чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей.

Группа компаний "Медси" - федеральная сеть частных клиник. Сеть включает 132 клиники по России, в том числе 56 клиник в Москве и Московской области. В активы ГК "Медси" также входит медицинский велнес и служба помощи на дому.