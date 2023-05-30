Счетная палата выявила нарушения в ходе проверки организаций ООН

В частности, ведомство обратило внимание на существенные кадровые и структурные изменения в ЮНИДО, повлиявшие на операционную деятельность, недостатки при планировании бюджета и слабую систему риск-менеджмента

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Счетная палата проверила организации ООН за 2022 год и выявила существенно количество нарушений. Результаты проверок были представлены на заседаниях ООН по административно-бюджетным вопросам в Вене 15 и 24 мая, следует из материалов контрольного ведомства

"Счетная палата представила результаты проверок ЮНИДО (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию) и ПК ОДВЗЯИ ОДВЗЯИ (подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) за 2022 год на заседаниях ООН по административно-бюджетным вопросам в Вене 15 и 24 мая. В ходе проверок было выявлено беспрецедентное количество нарушений за этот год, что вызвало активные обсуждения результатов аудита, однако оба доклада были приняты странами-участницами", - отметили в Счетной палате.

В частности, в докладе по аудиту ЮНИДО ведомство обратило внимание на существенные кадровые и структурные изменения, повлиявшие на операционную деятельность, недостатки при планировании бюджета и слабую систему риск-менеджмента. При этом отмечен значительный прогресс в отработке рекомендаций прошлых лет в IT-сфере.

Ключевые замечания по аудиту ПК ОДВЗЯИ касались недостатков в корпоративном управлении, слабой системы управления активами и неэффективной системы документооборота.

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Telegram-канале прокомментировал материалы ведомства, подчеркнув, что работа была проведена на высоком уровне. "Когда пять лет назад я стал председателем Счетной палаты, мы только надеялись, что когда-нибудь сможем проводить аудит международных организаций. И мы смогли сделать это на высоком уровне, проведя аудит организаций семьи ООН", - написал он.

Ранее Счетная палата победила в тендерах на проведение аудита обеих организаций в 2022-2023 годах.