Кабмин утвердил новые способы регистрации в Единой биометрической системе через приложение

Возможность размещения биометрических персональных данных в ЕБС теперь предусматривается не только при наличии учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации, но также при использовании идентификаторов сведений о физическом лице, размещенных в других информационных системах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило изменения в правила размещения физлицами своих персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС), включающие в себя новые способы регистрации с использованием мобильного приложения. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно документу, возможность размещения биометрических персональных данных в ЕБС теперь предусматривается не только при наличии учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации, но также при использовании идентификаторов сведений о физическом лице, размещенных в других информационных системах. Кроме того, в случаях, предусмотренных федеральным законом "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", разрешается не использовать заграничный паспорт.

Также постановлением утверждены правила размещения биометрических персональных данных в региональном сегменте ЕБС с помощью мобильного приложения соответствующего регионального сегмента.

29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о единой биометрической системе. По нему биометрические персональные данные будут размещаться и обрабатываться в единой государственной биометрической системе. Кроме того, закрепляется запрет на принуждение к сдаче биометрических данных, то есть гражданину не может быть отказано в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию. Закон также вводит запрет на трансграничную передачу собранной биометрии. Ее использование и хранение допускается только в базах данных, находящихся на территории РФ.