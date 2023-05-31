Путин обсудит с кабмином региональную инвестиционную политику

На совещании с докладом выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видео-конференц-связи проведет совещание с правительством РФ по вопросам региональной инвестиционной политики и реализации дорожных карт по трансформации делового климата.

Как сообщала пресс-служба Кремля, докладчиками выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции" Валерий Лимаренко.

Также на совещании будут рассмотрены и другие актуальные вопросы.

Глава государства и бизнес

Президент уделяет большое внимание развитию предпринимательства в России и регулярно лично общается с представителями бизнеса, обсуждает с ними насущные вопросы и проблемы. В частности, 26 мая, в День предпринимательства, он проводил встречу с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". На ней он подчеркивал, что большинство отечественных бизнесменов делом показали, что их интересы связаны именно с Россией. Предприниматели помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах и восстанавливают промышленные, инфраструктурные и социальные объекты. Государство, по словам президента, продолжит поддерживать таких бизнесменов.

Путин также отмечал, что на фоне ухода зарубежных компаний из страны отечественный бизнес, которому раньше "не хватало воздуха" на внутреннем рынке, начал активно занимать освободившиеся ниши. При этом, указывал он, РФ не должна замыкаться только на внутреннем рынке - отечественный бизнес, по мнению Путина, может успешно конкурировать на рынках динамично развивающихся стран, в том числе Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Также глава государства говорил о запуске новых инструментов инвестиций, отмечал их востребованность, подчеркивал, что "накопления есть и у физических, и у юридических лиц". В этой связи он указывал на важность вопроса гарантий при запуске нового инвестиционного инструментария, обращал внимание на то, что такие гарантии должны защищать интересы инвесторов и приобретателей и в то же время "не должны быть слишком рискованными для государства".

Кроме того, на встрече с "Деловой Россией" Путин предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда. По его словам, это время необходимо наполнить не протокольными мероприятиями, а предметной работой. Так, необходимо заняться "улучшением делового и инвестиционного климата", а в число приоритетов пятилетия, как отмечал президент, должны войти рост эффективности и модернизация отраслей экономики, подготовка кадров и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами.

Регулярные совещания

Глава государства регулярно проводит совещания с участием членов кабмина. На них он слушает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. В предыдущие разы на таких совещаниях речь шла о повышении доступности товаров в новых субъектах РФ, о развитии туристической отрасли и ликвидации последствий пожара в Сосьве.