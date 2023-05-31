"Алроса" может не выплатить дивиденды по итогам 2022 года

Такое решение могут принять, чтобы повысить устойчивость компании

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет алмазодобывающей компании "Алроса" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) финальные дивиденды по итогам деятельности компании за 2022 год. Учитывая внешние факторы неопределенности, такое решение позволит повысить устойчивость компании", - отмечается в сообщении.

Годовое собрание акционеров "Алросы" пройдет 30 июня 2023 года в заочной форме. Дата закрытия реестра акционеров - 6 июня. Акционеры, среди прочего, рассмотрят вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год, а также об избрании членов наблюдательного совета.