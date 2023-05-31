31 мая, 07:12

FT: компании Уолл-стрит создают платформы для торговли криптовалютой

Spencer Platt/ Getty Images)
© Spencer Platt/ Getty Images)

По данным газеты, в их числе - финансовая корпорация Standard Chartered, крупнейшая брокерская компания Японии Nomura и американская банковская фирма Charles Schwab

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Ведущие компании американского финансового рынка приступили к созданию собственных платформ для торговли криптовалютой, рассчитывая на привлечение средств крупных фондов. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

По ее данным, в их числе - финансовая корпорация Standard Chartered, крупнейшая брокерская компания Японии Nomura и американская банковская фирма Charles Schwab. Как считают эксперты, ведущие инвесторы "определенно предпочтут иметь дело с влиятельными финансовыми институтами", которые обещают предоставлять гарантии безопасности вкладываемых средств.

Вопрос о прозрачности криптовалютного бизнеса стал актуален после нескольких судебных исков к криптобиржам, связанных с конфликтами интересов и нарушением деловой практики. Так, финансовый регулятор США обвинил крупнейшую в мире биржу Binance в незаконной деятельности в стране и сокрытии своих связей с Китаем. Ранее крах криптобиржи FTX вскрыл незаконный перевод более $2 млрд с хедж-фонда Alameda Research на счет владельца криптовалютной компании.

В настоящее время курс биткойна составляет $27,1 тыс., что почти на 60% ниже, чем в ноябре 2021 года, когда он достигал максимума в $69 тыс.  

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США
© Информационное агентство ТАСС
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