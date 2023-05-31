DPA: текстильные компании могут покинуть ФРГ из-за высоких цен на электроэнергию

По словам президента союза немецкой текстильной и модной промышленности Ингеборги Нойманн, в Германии необходимо широкое субсидирование сектора "для оплаты энергозатрат предприятиями"

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Компании текстильной отрасли ФРГ могут перебраться за рубеж из-за высоких цен на электроэнергию. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на президента союза немецкой текстильной и модной промышленности (Gesamtverband textil + mode) Ингеборгу Нойманн.

По ее словам, в Германии необходимо широкое субсидирование сектора "для оплаты энергозатрат предприятиями". Уже сейчас, как отметила Нойманн, подобные расходы обходятся немецким компаниям "как минимум в три раза дороже", чем конкурентам в США или других странах.

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек выступил в конце апреля за ограничение цен на электроэнергию для промышленности за счет государственного финансирования. "В противном случае мы потеряем в будущем целые отрасли", - заявил министр.