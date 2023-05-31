31 мая, 12:14
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

"Норникель" заявил, что не испытывает глобального кадрового голода в IТ-сфере

В компании отметили, что привлекают специалистов со всей России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. / ТАСС/. Компания "Норильский никель" не испытывает глобального кадрового голода в IТ-специалистах. Об этом в среду сообщил директор по IТ стратегии и бизнес-приложениям департамента ИТ ПАО "ГМК "Норильский Никель" Алексей Манихин.

"Мы [компания "Норникель"] не чувствуем глобального кадрового голода в IТ-сфере. <…> Мы распробовали удаленную работу", - сказал он на конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде.

Манихин отметил, что IТ-специалистов компания привлекает со всей России.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций, выступающих площадкой для диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". В 2022 году в конференции приняли участие около 6 тыс. человек из 1,5 тыс. компаний и 73 субъектов России. 

Теги:
РоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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