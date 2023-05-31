"Россети" обеспечили мощностью спортивный комплекс "СКА Арена" на юго-западе Петербурга

Центрами питания арены стали подстанции 110 кВ "Волковская" и 220 кВ "Чесменская"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Россети" завершили проект по энергоснабжению спортивного комплекса "СКА Арена", который строится на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Центрами питания крупнейшей в мире хоккейной арены стали подстанции 110 кВ "Волковская" и 220 кВ "Чесменская", которые взаимно резервируют друг друга - при необходимости напряжение автоматически подается по другой линии.

Для электроснабжения спортивного комплекса энергетики "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети") построили распределительный пункт и две кабельные линии 10 кВ, внедрили интеллектуальную систему учета электроэнергии и устройства автоматического ввода резерва. В результате выполненных работ спортивный объект обеспечен мощностью в объеме 16 МВт.

В сообщении отмечается, что "СКА Арена" станет одной из самых функциональных в стране - в спортивном комплексе можно будет проводить соревнования по 26 видам спорта, в том числе по хоккею. Вместимость ледового стадиона составит 21,5 тыс. человек. Кроме того, на прилегающей территории площадью более 12 га откроется парк для проведения культурно-массовых мероприятий и занятий спортом на открытом воздухе.

В холдинге напомнили, что группа "Россети" активно содействует развитию спортивной инфраструктуры и приобщению людей к активному отдыху во всех регионах присутствия. В частности, компания обеспечивает электроснабжение горнолыжных курортов в различных регионах страны, реализуют проекты по техприсоединению спортобъектов. В числе недавних - электроснабжение Международного центра самбо и центра бокса в Лужниках, Центра водных видов спорта, Дворца художественной гимнастики и универсального спортивного зала "Дружба".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.