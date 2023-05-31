Москва готова делиться опытом цифровизации городской среды с регионами России

Советник руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Онтоев отметил, что в Москве создана цифровая среда, которая позволяет "решать любую проблему в любое время"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Власти Москвы готовы делиться своим опытом цифровизации и внедрения цифровых сервисов в городскую среду с регионами России. Об этом в среду на конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде сообщил советник руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Дмитрий Онтоев.

"Мы прошли долгий и сложный путь цифровизации. Мы готовы делиться с регионами своим опытом", - сказал Онтоев на сессии, модератором которой выступал заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов.

Онтоев отметил, что в Москве создана цифровая среда, которая позволяет "решать любую проблему в любое время". По его словам, порталом mos.ru пользуются более 15 млн человек. "Это не только жители Москвы, но и те, кто приезжает в Москву по работе, по делам, отдохнуть. <…> Следующий шаг, который мы будем делать, <…> это дать персонализированные пакеты сервисов жителям Москвы", - пояснил он.

Кроме того, президент компании "Городские сервисы" Борис Вольпе добавил, что в Москве создана система мониторинга вывоза снега. "В позапрошлом году благодаря компании экономия бюджета составила примерно 30% на оплату вывоза снега, хотя зима была одна из самых снежных. Город стал комфортнее, потому что снег вывозится быстро, он стал безопаснее", - сказал он.

В свою очередь Соколов отметил, что в России много передовых решений, которые позволяют эффективно пользоваться городскими службами. "Мы имеем очень хороший экспортный потенциал [этих систем]", - пояснил он.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций, выступающих площадкой для диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". В 2022 году в конференции приняли участие около 6 тыс. человек из 1,5 тыс. компаний и 73 субъектов России.