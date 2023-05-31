Россию пригласили на саммит ООН по продсистемам в Риме в конце июля

Этот саммит должен пройти с 24 по 26 июля

РИМ, 31 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Россия получила приглашение на саммит ООН по продовольственным системам, который пройдет на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) в итальянской столице в конце июля. Италия является соорганизатором мероприятия, которое планируется проводить на высоком уровне представительства.

Как корреспонденту ТАСС сообщил в среду постоянный представитель РФ при ФАО и других международных организациях в Риме Виктор Васильев, приглашение со стороны генерального секретаря ООН поступило на имя президента РФ Владимира Путина. "В послании есть обращение об организации высокого представительства на уровне "не ниже министерского", - уточнил он. "Проблема продовольственной безопасности остается в фокусе внимания международных организаций на фоне обострения продовольственного кризиса, действия зерновой сделки и роста числа голодающих, поэтому генсек приглашает российское руководство к обсуждению решений этих проблем", - прокомментировал дипломат.

Указанный саммит должен пройти с 24 по 26 июля, и он планируется как площадка для подведения итогов сделанного после саммита по продсистемам, прошедшего в Нью-Йорке в сентябре 2021 года. Ему также предшествовала встреча в Риме. Италия выступает принимающей стороной данного мероприятия.