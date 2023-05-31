На базе резидента ТОР "Донецк" в 2023 году планируют открыть туристический кластер

Его создадут на базе агрофирмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. "Агрофирма Донецкая долина", которая с 2018 года является резидентом территории опережающего развития "Донецк" в Ростовской области, намерена летом 2023 года запустить проект по агротуризму. Об этом в среду сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"С региональным оператором ООО "Рейна-Тур" заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве, в рамках которого планируется создание местного туристического кластера на базе агрофирмы. Проектом предполагается проведение агрономами и садоводами экскурсий по питомнику, садам, знакомство посетителей с производством саженцев плодовых деревьев", - говорится в сообщении.

В рамках проекта любой желающий сможет поучаствовать в программе "Вырасти себе саженец". Под руководством курирующего агронома посетители высадят на базе предприятия понравившейся саженец.

В министерстве добавили, что "Агрофирма Донецкая долина" обладает уникальным составом комбинаций сортов и занимается поставками саженцев плодовых деревьев в регионы России и страны ближнего зарубежья.

На территории опережающего развития "Донецк" действуют семь резидентов. С начала деятельности они освоили более 158 млн рублей капитальных вложений, создали 539 новых рабочих мест.