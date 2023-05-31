Центр биометрических технологий и ЦРТ будут совместно развивать биометрию

По словам гендиректора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского, сотрудничество сторон может стимулировать переход к формированию спектра совместных решений в соответствии с новым законодательством

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Центр биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы ГИС ЕБС) и группа компаний ЦРТ договорились о технологическом сотрудничестве в области биометрии. Об этом говорится в меморандуме о стратегическом партнерстве, подписанном в среду на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба ЦРТ.

"Гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и гендиректор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский подписали меморандум о стратегическом партнерстве в целях развития биометрических технологий. Цель соглашения - наращивание сотрудничества для развития ГИС ЕБС с помощью технологий биометрии, развитие технологий антиспуфинга - защиты лицевой и голосовой биометрии от различных типов атак, включая дипфейки, а также консолидация усилий по развитию новых сервисов", - говорится в сообщении.

Как отмечает Поволоцкий, в настоящее время под эгидой ГИС ЕБС формируется отрасль биометрических технологий.

"Группа компаний ЦРТ - эксперт в области технологий биометрии с более чем 30-летним опытом. Нам как оператору системы такое взаимодействие поможет вовремя реагировать на запросы отрасли и помогать ей в технологическом развитии", - цитирует пресс-служба ЦРТ Поволоцкого.

По словам Дырмовского, сотрудничество сторон может стимулировать переход к формированию спектра совместных решений в соответствии с новым законодательством.

"Синергия компетенций Центра биометрических технологий и экспертизы ЦРТ позволит совместно развивать биометрический эквайринг, дистанционную биометрическую аутентификацию, масштабировать биометрические системы контроля и управления доступом - создавать еще больше безопасных и комфортных сервисов с помощью современных технологий биометрии", - приводятся в сообщении слова Дырмовского.

О Центре биометрических технологий и группе ЦРТ

Центр биометрических технологий - оператор государственной информационной системы "Единая биометрическая система" (ГИС ЕБС), созданной в 2018 году для сбора, хранения, обработки и использования гражданами их биометрических персональных данных при оказании услуг. Система используется в банковском обслуживании, образовании, транспорте, системах контроля и управления доступом (СКУД) и других направлениях.

Ключевыми компетенциями Центра биометрических технологий являются разработка, развитие и продвижение цифровых технологий идентификации и аутентификации, создание решений в области информационной безопасности.

Группа ЦРТ - разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения. Биометрические решения ЦРТ используются в ряде индустрий, включая финтех и телеком, внедрены в Эквадоре, Мексике, странах СНГ и Ближнего Востока. На основе технологий компьютерного зрения ЦРТ реализовано более 300 проектов, в том числе в спорте и транспорте. СКУД, разработанная в ЦРТ, позволяет осуществлять биометрический ("по лицу") проход в университеты, фитнес-центры, другие организации.

"Компания развивает несколько биометрических модальностей - лицо и голос, инвестирует в развитие технологий защиты. На международных конкурсах по защите голосовой биометрии от попыток атак, в том числе с применением дипфейков, команда ЦРТ обошла ведущие компании и университеты мира, а технологии защиты голосовой биометрии были признаны лучшими. Это позволяет реализовать комплексные решения, соответствовать требованиям безопасности", - подчеркивают в пресс-службе.