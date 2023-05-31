Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,7-0,75%

Курс доллара увеличился до 81,13 рубля, евро снизился до 86,61 рубля, юань уменьшился до 11,38 рубля

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду возобновил рост. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,7%, до 2 717,64 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,75%, до 1 055,41 пункта. Курс доллара вырос на 1,1%, до 81,13 рубля, евро снизился на 2,32%, до 86,61 рубля, юань уменьшился на 1,8%, до 11,38 рубля.

"Российский рынок акций в среду торговался в неоднородном ключе. В течение дня покупатели увеличивали активность. Поддержку могла оказывать слабость рубля, на фоне которой привлекательно смотрелись бумаги экспортеров", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

На мировых площадках снова отмечался рост осторожности. "Пауза перед утверждением достигнутых недавно договоренностей по потолку госдолга США настораживает инвесторов. Кроме того, разочаровала ключевая статистика дня. Майские индексы PMI в производстве и секторе услуг КНР вышли хуже соответствующих показателей предыдущего месяца и слабее ожиданий рынка. Индекс деловой активности в производственном секторе Поднебесной снизился с 49,2 п. в апреле до 48,8 п. в мае (прогноз 49,5 п.). Это минимальное значение с декабря 2022 года", - добавил эксперт.

На фоне слабости статистических маркеров и волны укрепления доллара к основным валютам котировки ближайшего фьючерса нефти марки Brent продолжили отступать в направлении $72-73.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на российском фондовом рынке оказались привилегированные акции банка "Санкт-Петербург" (+16,56%), "возможно, в ожидании сильных финансовых результатов банка", предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Лидерами понижения среди голубых фишек оказались акции "Алросы" (-2,7%) после отказа компании от выплаты дивидендов за 2022 год, добавила эксперт.

Прогноз на завтра

В ближайшее время фокус инвесторов может смещаться на сигналы центробанков. "Сегодня позднее будет обнародована "Бежевая книга" ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах в США. В четверг ЕЦБ опубликует протокол последнего заседания по монетарной политике", - пояснил Александр Бахтин.

Из важной завтрашней статистики будут опубликованы сведения по темпам роста потребительских цен (ИПЦ) и производственный PMI еврозоны за май, недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице. В рамках сезона отчетностей свои финпоказатели представят Broadcom, Macy’s Inc.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 1 июня - 2650-2750 пунктов, по курсу рубля к доллару - 78,5-81,5 рубля. В Freedom Finance Global также полагают, что завтра индекс Мосбиржи останется в коридоре 2650-2750 пунктов, при этом пара доллар/рубль будет находиться в диапазоне 80-82 рубля, евро/рубль - в коридоре 85-87 рубля, пара юань/рубль - в коридоре 11,1-11,5 рубля.