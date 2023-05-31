Возведение инжинирингового центра в Томске планируют возобновить без части финансирования

На реализацию проекта не хватает 700 млн рублей

ТОМСК, 31 мая. /ТАСС/. В Томской области решили возобновить строительство инжинирингового центра в особой экономической зоне "Томск" спустя около шести лет простоя. При этом примерно треть финансирования - около 700 млн рублей - пока не нашли, сообщил журналистам в среду гендиректор ОЭЗ Константин Каминский.

"На сегодняшний день на уровне губернатора принято решение возобновить строительство инжинирингового центра. Все денежные средства, которые у нас есть, - 1,5 млрд рублей - направить на работы. Завершение его строительства стоит 2,2 млрд рублей. За время строительства нужно найти недостающие средства, пока рассматриваются разные пути и программы", - сказал Каминский.

По его словам, все необходимые документы планируют подписать в течение месяца, после - объявить конкурс на поиск подрядчика. Построить центр планируют за два года, то есть в случае успешного проведения аукциона, объект должны будут сдать в 2026 году.

Инжиниринговый центр в ОЭЗ "Томск" изначально планировалось сдать в 2019 году, однако сроки постоянно переносились, а строительство затягивалось. Около шести лет назад оно приостановилось сначала из-за передачи полномочий по управлению ОЭЗ с федерального на региональный уровень, а после - из-за отсутствия финансирования.

Томскую ОЭЗ создали 21 декабря 2006 года, она стала одной из первых технико-внедренческих зон России. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций составил 15,7 млрд рублей и превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.