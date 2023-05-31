В Татарстане в строительство четырех криоАЗС вложат 1,3 млрд рублей

Криогенные автозаправочные станции планируют установить в Буинском, Бавлинском, Нижнекамском и Рыбно-Слободском районах республики

КАЗАНЬ, 31 мая./ТАСС/. Инвестиционный совет Татарстана на заседании в среду одобрил проект по строительству четырех криогенных автозаправочных станций на территории республики. Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей, сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина по итогам заседания.

"[Построят] четыре газозаправочные станции, это криоАЗС. Общий объем инвестиций - 1,3 млрд рублей", - сказала Минуллина.

Она уточнила, что криоАЗС появятся в четырех районах республики - Буинском, Бавлинском, Нижнекамском и Рыбно-Слободском.

Как сообщал в декабре 2022 года ТАСС председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе, за два года в республике планируют построить более 10 криоАЗС.

В сентябре 2022 года в Высокогорском и Тюлячинском районах Татарстана запустили два комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа. Тогда же в Набережных Челнах состоялось открытие новой криоАЗС.