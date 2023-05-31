Компания "Ред Софт" намерена помочь популяризации российского ПО в пяти регионах России

Соглашения достигнуты с Ленинградской, Саратовской, Астраханской областями, Адыгеей и Ставропольским краем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Компания "Ред Софт" будет содействовать импортозамещению и популяризации российского программного обеспечения в пяти регионах. Серию соответствующих соглашений подписали в среду на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба компании.

"Компания подписала соглашения о сотрудничестве с целью реализации программы импортозамещения и развития информационных технологий с Ленинградской, Саратовской, Астраханской областями, Адыгеей и Ставропольским краем. Стороны займутся популяризацией и развитием российского ПО в регионах, снижая их зависимость от импортных аналогов. В планах совместное участие в рабочих группах и обмен информацией по использованию современных информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.

Со стороны регионов документы подписали руководители профильных структур - комитета цифрового развития Ленинградской области, Министерства цифрового развития и связи Саратовской области, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области, Министерства цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея, а также Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

"Соглашение является важным шагом в укреплении технологического суверенитета региона. Опыт и компетенции одного из ведущих отечественных разработчиков помогут нам успешно реализовать задачи в области импортозамещения и оперативно перейти на преимущественное использование российского программного комплекса", - приводит пресс-служба компании слова председателя комитета цифрового развития Ленинградский области Андрея Сытника.

Как отмечает заместитель генерального директора "Ред Софт" Рустам Рустамов, миграция на российское ПО требует знаний и ресурсов, и для налаживания этого процесса важен обмен опытом и совместный поиск решения сложных задач. "Наши договоренности нацелены не только на оптимизацию, наша основная цель - повысить уровень информационной защищенности регионов, ведь использование отечественных технологий критически важно для обеспечения национальной безопасности", - цитирует Рустамова пресс-служба.