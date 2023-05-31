В работе Иркутской нефтяной компании выявили 81 нарушение

По словам главы Роспрроднадзора Светланы Радионовой, скважины двух месторождений, в частности, построили без утвержденного проекта

ТАСС, 31 мая. Росприроднадзор выявил 81 нарушение в работе Иркутской нефтяной компании. Об этом в среду сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"Выявили 81 нарушение в работе Иркутской нефтяной компании. Мы выдали предписание об устранении всех нарушений и проконтролируем, чтобы все было сделано в установленные сроки", - написала Радионова в своем Telegram-канале.

У компании нет четкого контроля объемов добычи, не реализованы проектные решения по использованию попутного нефтяного газа, не внесена в полном объеме плата за вредные выбросы, не соблюдаются требования к пользованию подземными водами. Также скважины Марковского и Даниловского месторождений построили без утвержденного проекта, добавила Радионова.

ИНК - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). В 2024 году компания планирует запустить в Иркутской области газохимический комплекс.