Предприятия, вузы, ОЭЗ и ТПП Томской и Гродненской областей договорились о сотрудничестве

Соглашения, в частности, предусматривают взаимодействия в сферах науки, образования, пищевой индустрии, а также кабельно-проводниковой промышленности

ТОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Представители власти и бизнеса Томской и Гродненской областей (Белоруссия) договорились сотрудничать в сферах образования, бизнеса и укрепления экономических связей. В среду подписали несколько соглашений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

"Сегодня мы принимали гродненскую делегацию в Томске. С руководителем области Владимиром Караником договорился о новом взаимодействии, наши компании и университеты подписали соглашения. Наши вузы и компании договорились развивать науку, образование, пищевую индустрию, кабельно-проводниковую промышленность вместе", - написал Мазур.

Он уточнил, что соглашения подписали томская особая экономическая зона и свободная экономическая зона "Гродноинвест", томская Торгово-промышленная палата - с гродненским отделением белорусской ТПП, Томский государственный архитектурно-строительный университет - с Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы, компания "САВА" - с белорусским производителем пищевых продуктов "Фирма АВС", томский "Полимер-Компаунд" - с щучинским заводом "Автопровод".

В частности, по словам гендиректора компании "Сава" Евгения Никитина, соглашение с "Фирмой ABC" предполагает поставку из Гродненской области в Томскую яблочного пюре. Сейчас оно закупается в Азербайджане, Узбекистане и других странах, но новый партнер при примерно таких же ценах может гарантировать более надежную логистику. Договоренность предусматривает поставку 1 тыс. тонн пюре в год. В дальнейшем объем могут увеличить минимум в 1,5 раза. Также возможен и экспорт томского сырья в Белоруссию, отмечается в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Томского государственного университета, вуз также подписал договор о международном сотрудничестве с Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы. Стороны планируют развивать взаимодействие в сферах науки, образования и культуры.

"Соглашения, которые были подписаны сегодня - это маленькая толика тех проектов, где мы можем объединить потенциал наших регионов. Мы впечатлены потенциалом Томской области - это огромный научно-технический, промышленный и экономический потенциал. И мы уже видим много точек для соприкосновения, для объединения наших ресурсов. Но я уверен, в процессе реализации этих и последующих соглашений таких точек станет еще больше", - сказал журналистам глав Гродненской области Владимир Караник.