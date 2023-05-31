"Вкусно — и точка" прокомментировала сообщения о приеме на работу школьников и иностранцев

В пресс-службе сети отметили, что усиливают кадровый состав в преддверии высокого летнего спроса

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" усиливает кадровый состав персонала перед летним сезоном, когда ожидается высокий спрос, сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Летний сезон - это всегда время высокого спроса, поэтому мы усиливаем команды предприятий сотрудниками, которые хотят работать и расти в компании", - сообщили в сети.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что "Вкусно - и точка" теперь снова устраивает на работу граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и иностранцев с временным разрешением на проживание или видом на жительство. Также, по информации Telegram-канала, компания якобы снизила возрастной порог устройства на работу и теперь там работать можно с 15 лет.

Во "Вкусно - и точке", в свою очередь, заявили ТАСС, что около 15% из 60 тыс. сотрудников сети - несовершеннолетние, которые работают в сети в полном соответствии с трудовым законодательством.