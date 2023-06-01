Счетная палата предложит Минстрою РФ провести инвентаризацию задолженности по ФАИП

Это будет необходимо для ликвидации несоответствий, выявленных в ходе проверки исполнения бюджета министерством в 2022 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Счетная палата предложит Минстрою РФ провести инвентаризацию задолженности по мероприятиям в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), чтобы ликвидировать несоответствия, выявленные в ходе проверки исполнения бюджета министерством в 2022 году. Об этом говорится в материалах палаты по итогам аудита.

"Полагаем целесообразным предложить Минстрою совместно с Минэкономразвития и регионами провести инвентаризацию задолженности по объектам и мероприятиям, финансируемым в рамках ФАИП", - цитируется в сообщении аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

В материалах поясняется, что дебиторская задолженность по объектам ФАИП выросла за год на 122,2%, до 35,2 млрд рублей, что не соответствует сумме, отраженной в годовой отчетности по ФАИП Минстроя. В Счетной палате добавили, что с 2018 по 2022 год объем расходов по этому направлению вырос более чем в 25 раз и составил почти 200 млрд рублей. Из них основная доля приходится на консолидированные субсидии бюджетам регионов.

В ходе проверки палата также отметила недостаток контроля за использованием инфраструктурных бюджетных кредитов, предоставляемых регионам: в некоторых соглашениях с субъектами не установили плановые значения выполнения проектов, в части ответов информацию предоставили неполно или не в положенный срок.

В целом в 2022 году Минстрой обеспечил самое высокое исполнение расходов за последние 5 лет - 766 млрд рублей, или 99,5% сводной бюджетной росписи, добавили в Счетной палате. Вместе с тем аудиторы отметили, что тенденция перечислять субсидии и межбюджетные трансферты в конце года сохранилась. В 2022 году Минстрой отвечал за реализацию трех государственных программ - "Жилище", "Крым" и "Развитие туризма", напомнили в палате. Уровень кассового исполнения по ним составил соответственно 99,8%, 96,8% и 98,9% по итогам проверки.