"Сеть городских порталов" расширится на Владивосток

Также холдинг планирует запустить двуязычный сайт о моде и красоте "Marie Claire Казахстан"

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. "Сеть городских порталов" (входит в Shkulev Media Holding) запустит новый проект во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил президент медиагруппы Shkulev Media Holding Виктор Шкулев.

"В ближайшее время мы запустим новый проект по линии "Сети городских порталов" во Владивостоке. Это будет сайт vladivostok1.ru", - сказал Шкулев, добавив, что команда проекта уже завершает подготовку.

Кроме того, холдинг планирует запустить в июне двуязычный сайт о моде и красоте "Marie Claire Казахстан". "У нас есть очень успешный сайт о моде, красоте, трендах для женщин в России. <...> Имея хороший российский пример, мы решили делать его и в Казахстане", - пояснил президент медиагруппы. Он уточнил, что бренд Marie Claire продолжает сотрудничать с Россией. "Это один из тех брендов, [представители которого] считают, что сейчас прекрасное время для работы в России", - отметил он.

Шкулев рассказал и о планах по перезапуску журнала "Вокруг света". "Мы два года назад его взяли, поддержали. <...> Сейчас готовим перезапуск проекта. Где-то под конец года он у нас выйдет в новом виде. Будут новая верстка, дизайн и формат у журнала", - добавил он.

Shkulev Media Holding занимается проектами StarHit.ru, Woman.ru, Wday.ru, "Вокруг света", Marie Claire, Parents.ru, Psychologies, "Антенна-Телесемь", "Доктор Питер". Также в медиагруппу входит "Сеть городских порталов", состоящая из 46 сайтов, в числе которых "Фонтанка.ру", E1.ru, NGS.ru, 74.ru, msk1.ru, Chita.ru.