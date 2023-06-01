Цена газа в Европе весной упала почти вдвое

Она составила $282 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Цена газа в Европе по итогам весны упала почти в два раза, до около $282 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Основными факторами такого снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в ЕС.

Если 28 февраля фьючерсы на газ торговались на уровне около $515 за 1 тыс. куб. м, то 31 мая торги закрылись на уровне $282 - на 45% ниже по сравнению с началом весны. Самое сильное снижение наблюдалось 30 мая, когда цена газа впервые более чем за два года опускалась ниже $260.

Средняя цена газа в Европе в марте составила около $488 за 1 тыс. куб. м, в апреле - $477, а в мае - уже порядка $360.

Причины падения цены весной

Падение стоимости газа произошло благодаря высокой заполненности газовых хранилищ, рекордным поступлениям сжиженного природного газа, теплой погоде и мероприятиям по добровольному сокращению спроса на газ в ЕС. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС весной текущего года в целом оказывалась выше, чем весной 2022 года.

Заполненность газовых хранилищ Европы превышает 68,5%, а поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений - 12,07 млрд куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохранялись и в мае.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой же подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в подземных хранилищах до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.