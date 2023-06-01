В Москве выдали более 3 тыс. кредитов за год действия IT-ипотеки

Росту спроса на кредиты способствовали изменения в условиях программы, которые сделали ее более комфортной для заемщиков

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. кредитов на общую сумму 38,3 млрд рублей выдано в Москве за год действия программы льготной ипотеки для IT-специалистов - с мая 2022 по апрель 2023 года. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москва сохранила лидерство среди регионов России по выдаче кредитов по этой программе: на столицу приходится 26% от числа и 37% от общего объема выданных в стране IT-ипотек. Почти половина льготных кредитов была одобрена в течение трех последних месяцев. Росту спроса на кредиты способствовали изменения в условиях программы, которые сделали ее более комфортной для заемщиков. В частности, были расширены возрастные границы для получателей кредита с 22-44 лет до 18-50 лет и сокращен срок, который они должны проработать в компании для сохранения льготной ставки", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, в апреле москвичи оформили рекордное количество IT-ипотек - 570 кредитов на сумму 6,8 млрд рублей. Это превысило прежний максимум, зафиксированный в июне 2022 года, на 70% по числу кредитов и на 57% - по их объему.

"Также выросла доля IT-ипотеки среди всех льготных ипотечных программ. Если в июне 2022 года на нее приходилось 9,3% по объему и 6,8% по числу выданных кредитов, то в апреле эти показатели увеличились до 12,6% и 8,5% соответственно, что подтверждает востребованность этого кредитного продукта у потребителей", - отметили в пресс-службе.

Льготную IT-ипотеку под 5% годовых могут оформить специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации IT-компаниях. Средняя зарплата заемщика из Москвы в течение трех последних месяцев должна составлять от 150 тыс. рублей до налогообложения. Максимальная сумма кредита для Москвы составляет 18 млн рублей, а присоединив рыночную кредитную программу, ее можно увеличить до 30 млн рублей. Оформить льготный кредит по программе можно до конца 2024 года.