Вершинин указал послу Франции на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции РФ

Стороны также подчеркнули "необходимость выполнения заявленных гуманитарных целей черноморской инициативы"

МОСКВА 1 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с послом Франции в Москве Пьером Леви указал на отсутствие прогресса в вопросе экспорта удобрений и сельхозпродукции РФ в рамках зерновой сделки. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"С российской стороны до собеседника были также доведены принципиальные оценки реализации стамбульских пакетных договоренностей с акцентом на отсутствие прогресса при экспорте отечественных удобрений и сельхозпродукции. Подчеркивалась необходимость выполнения заявленных гуманитарных целей черноморской инициативы, которая подавалась как направленная на помощь нуждающимся странам и снижение угроз голода", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ информировали, что стороны обсудили также вопросы текущей деятельности ООН, реформу ее Совета Безопасности, ряд региональных конфликтов, проблематику глобальной продовольственной безопасности. "В частности, обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в рамках Совета Безопасности ООН по Мали и Ливии, а также по некоторым другим актуальным региональным и международным сюжетам", - добавили в министерстве.

Встреча прошла 31 мая по просьбе французского дипломата.