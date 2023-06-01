1 июня, 07:33

Вершинин указал послу Франции на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции РФ

Стороны также подчеркнули "необходимость выполнения заявленных гуманитарных целей черноморской инициативы"

МОСКВА 1 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с послом Франции в Москве Пьером Леви указал на отсутствие прогресса в вопросе экспорта удобрений и сельхозпродукции РФ в рамках зерновой сделки. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"С российской стороны до собеседника были также доведены принципиальные оценки реализации стамбульских пакетных договоренностей с акцентом на отсутствие прогресса при экспорте отечественных удобрений и сельхозпродукции. Подчеркивалась необходимость выполнения заявленных гуманитарных целей черноморской инициативы, которая подавалась как направленная на помощь нуждающимся странам и снижение угроз голода", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ информировали, что стороны обсудили также вопросы текущей деятельности ООН, реформу ее Совета Безопасности, ряд региональных конфликтов, проблематику глобальной продовольственной безопасности. "В частности, обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в рамках Совета Безопасности ООН по Мали и Ливии, а также по некоторым другим актуальным региональным и международным сюжетам", - добавили в министерстве.

Встреча прошла 31 мая по просьбе французского дипломата. 

Теги:
РоссияФранцияВершинин, Сергей Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация