Мишустин высказал идею о льготном инвестировании в IT в отраслях, значимых для государства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказал идею о льготном инвестировании в ИТ в отраслях, значимых для страны.

"У меня есть идея дать поручение Минэкономразивтия, Минцифры совместно с Минпромторгом продумать элементы льготного инвестирования в ИТ-отрасль", - сказал он на пленарном заседании форума "Цифровая независимость промышленной России". Мишустин уточнил, что речь идет "именно об отраслях, значимых для государства в области систем промышленного использования, автоматизации промышленности". "Давайте об этом подумаем. Такое поручение мы сформулируем", - заключил глава кабмина, подчеркнув, что отраслевые венчурные фонды и возможности подтягивания стартапов крайне важны.