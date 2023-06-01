Reuters: Малайзия не приостанавливала переговоры о ЗСТ с ЕС из-за пальмового масла

Евросоюз в декабре принял новые правила по импорту сельскохозяйственной продукции

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Малайзийский вице-премьер, министр плантационной промышленности и сырьевых товаров Фадилла Юсоф заявил, что Малайзия не приостанавливала переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом из-за спора о законе об обезлесении и его влиянии на мелких производителей пальмового масла. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По его данным, Юсоф заявил, что Малайзия может вести переговоры о ЗСТ, если Евросоюз будет относиться к ней справедливо. Он добавил, что Индонезия ведет переговоры с ЕС уже семь лет и "очень терпеливо" ожидает их итога, пишет Reuters. Как отмечает агентство, таким образом Юсоф ответил на сообщения о том, что переговоры между Малайзией и ЕС были заморожены из-за вопроса о пальмовом масле.

Евросоюз в декабре принял новые правила по импорту сельскохозяйственной продукции. Согласно нововведениям, ее импорт запрещается, если процесс производства ведет к сокращению площади лесов. Такое требование в ЕС объясняют необходимостью охраны окружающей среды и защитой климата планеты. В Индонезии и Малайзии, на которые приходится около 90% мирового производства пальмового масла, называли новые правила дискриминацией. В частности, власти Малайзии в январе пригрозили ввести ответные ограничения на торговлю с ЕС.