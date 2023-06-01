Белоруссия считает обоснованным повышение тарифов на транспортировку нефти по "Дружбе"

Это поможет компенсировать потери от снижения поставок российской нефти, заявил оператор нефтепровода

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" считает обоснованным и конкурентоспособным шагом предложить России увеличить тарифы на транспортировку нефти через республику на 84%, чтобы компенсировать потери от снижения поставок российской нефти. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе белорусского предприятия.

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обсуждает с ПАО "Транснефть" приведение тарифов транспортировки нефти к актуальным показателям. В условиях снижения транзитной транспортировки через территорию Республики Беларусь [компания] предложила [российской стороне] повысить тарифы на транзитную транспортировку нефти на 84%", - говорится в сообщении. При этом увеличить удельный тариф на транспортировку нефти "в направлении Польши и Германии планируется с 0,91 до 1,67$ за 100 ткм (тонно-километров - прим. ТАСС), в направлении Украины - с 1,14 до 2,09$ за 100 ткм".

Белорусская сторона обратила внимание, что подобные решения об увеличении тарифов на транспортировку нефти в этом году уже приняли операторы Украины и Казахстана. "Предлагаемые белорусским оператором тарифы на транзитную транспортировку нефти через территорию Беларуси конкурентоспособны и ниже тарифов, установленных названными нефтетранспортными операторами", - подчеркнул генеральный директор компании "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко.

Белоруссия увеличила с 1 февраля 2023 года тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба", по транзитной транспортировке сырья через свою территорию на 9%, при этом изначально предлагала "Транснефти" увеличить тариф на транзит на 39%.