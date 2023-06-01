Мишустин осмотрел автосборочное производство "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде

По словам президента группы Вадима Сорокина, выпускаемые предприятием машины полностью разработаны в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг осмотрел цеха автозавода "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде.

По словам президента "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина, выпускаемые предприятием машины полностью разработаны в России. Главе правительства был представлен проект цифровых сервисов "Группы ГАЗ". В автомобили в рамках этого проекта интегрирована платформа, которая обеспечивает доступ к показаниям датчиков и систем автомобиля в режиме реального времени через веб-интерфейс. В частности, она показывает зону, в которой должна двигаться машина. Если автомобиль за нее выезжает, то система отправляет соответствующее уведомление.

"По GPS или по ГЛОНАСС?" - поинтересовался Мишустин. Представители завода уточнили, что система работает на основе GPS. "По ГЛОНАСС тоже надо", - отметил Мишустин.

Сейчас цифровой системой уже оснащены 240 тысяч автомобилей. Получаемые с ее помощью данные позволяют "Группе ГАЗ" модернизировать машины. Мишустин по просьбе сотрудников завода оставил подпись на капоте новой машины Gazelle NN. Как отметил Сорокин, сборочные линии расположены в корпусе, который был построен 91 год назад и до сих пор находится в отличном состоянии. За эти годы в нем было произведено 14 млн 617 тыс. грузовых автомобилей.

Глава правительства РФ в рамках посещения завода также осмотрел цех сварки и сборки цельнометаллических кузовов. В частности, он ознакомился с запущенной в прошлом году новой роботизированной линией сварки кузовных элементов автомобилей марки "Соболь", а также с полностью автоматизированной линией сварки кузовов автомобилей "Газель". Как рассказал премьер-министру гендиректор Сорокин, линия покраски на автозаводе аналогична той, которая эксплуатируется при производстве Mercedes-Benz, и поэтому "все режимы и требования к качеству окраски, они такие же для наших машин, как для Mercedes-Benz". Благодаря этому гарантия от коррозии после покраски составляет 12 лет.

Горьковский автозавод выпускает легкие коммерческие автомобили и среднетоннажные грузовики полной массой от 2,5 до 10 тонн, микроавтобусы вместимостью от 6 до 22 пассажиров и свыше 5 тыс. видов автокомпонентной продукции. Основные модели выпускаемой техники: линейка автомобилей "Газель" и "Соболь", "ГАЗон Next", "Валдай 8", "Садко Next". На базе автомобилей ГАЗ изготавливается свыше 700 видов спецтехники: автоцистерны, самосвалы, эвакуаторы, автолавки, фудтраки, инкассаторские автомобили, пожарные машины и др.