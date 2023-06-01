Потанин предложил мораторий на создание в РФ государственных информсистем вне "Гостеха"

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал изучить вопрос

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Глава "Интерроса" Владимир Потанин предлагает ввести мораторий на создание в РФ новых государственных информационных систем не по стандартам платформы "Гостех". С таким предложением бизнесмен выступил на пленарном заседании ЦИПР-2023.

"Хорошо было бы объявить мораторий на создание государственных информационных систем не в стандарте "Гостеха", а миграцию существующих провести по какому-то открытому и понятному графику, чтобы предприятия могли осознанно и качественно на такого рода систему перейти", - сказал он. Бизнесмен также отметил "некоторую избыточность" требований государственных информационных систем, предложив создать для них единую библиотеку стандартов под управлением "Гостеха".

"На сегодняшний день эти государственные информационные системы, во первых, очень быстро плодятся, и мы не успеваем за ними. Во-вторых, они не отвечают общему стандарту. В частности, по компании "Норникель" мы взаимодействуем по 74 государственным информационным системам, из которых четыре находятся в "Гостехе", шесть - в стадии перехода, а 64 "висят в воздухе", - пояснил он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал изучить вопрос и попросил Потанина предоставить дополнительную информацию по этой теме. "Мы обязательно будем это регулировать. Я прекрасно понимаю, что в этом смысле избыточное не порождает ничего хорошего, а только увеличивает трудозатраты", - сказал глава правительства, пообещав "поработать" над этим вопросом.

Привлечение бизнеса

Глава "Норникеля" и "Интерроса" также считает необходимым более активно привлекать бизнес к разработке государственных информационных систем.

"На мой взгляд, более раннее подключение бизнеса к обсуждению того, какие в принципе могли бы быть эти государственные информационные системы, тоже помогло бы избежать некоторого отрыва от наших технологических процессов, который иногда случается", - сказал он. Потанин отметил, что компания уже подготовила анализ по этому вопросу.

Об элементной базе

Кроме того, Потанин предложил синхронизировать сроки перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) в области критической инфраструктуры с графиком работы индустриальных центров компетенций (ИЦК). "Нам, строго говоря, кроме как из ИЦК неоткуда взять эту замену. Было бы хорошо синхронизировать, тем более что за это предусматриваются стимулирующие и наказывающие механизмы, поэтому хорошо, если бы у предприятий была возможность реально опереться на результаты работы ИЦК", - сказал он.

Также бизнесмен предлагает создать программу по обеспечению элементной базы и синхронизировать ее с планами перехода компаний на отечественное ПО. "Может быть, какие то аналогичные ИЦК инструменты создать в области элементной базы. Переход на нее важен, потому что в отрыве от нее, боюсь, переход на наше ПО полностью нам не даст суверенитета", - пояснил он.

Мишустин поддержал предложение о создании центра компетенции в области элементной базы. "Поддерживается. Мы об этом говорили, сейчас мы обменялись (мнением), в том числе и с Денисом Валентиновичем (Мантуровым - вице-премьером - главой Минпромторга РФ). Здесь мне важно ваше участие", - сказал премьер-министр.

Глава правительства РФ отметил, что неплохие заделы в этой области есть в Белоруссии.