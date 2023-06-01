Минпромторг поможет в восстановлении пострадавших от обстрелов предприятий в Шебекине

Также будет оказана помощь сотрудникам пострадавших предприятий

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России поможет в восстановлении предприятий в Шебекине Белгородской области, которые пострадали в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

"Минпромторг России окажет необходимую помощь в восстановлении производственных мощностей пострадавших при обстрелах предприятий Шебекино: средства будут выделены в рамках действующих программ Фонда развития промышленности и других мер господдержки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также будет оказана помощь сотрудникам пострадавших предприятий.

Шебекинский городской округ несколько дней подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ. Два промышленных объекта попали под удар 29 мая, один из них, корпус с лакокрасочными жидкостями, загорелся. Четыре человека получили травмы. Также в среду губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" сообщил о пожаре на промышленном предприятии в округе.