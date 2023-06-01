В Томской области заявили, что региону нужны средства на строительство объездной дороги

Планируется, что первые 5 км будут построены в 2026 году

ТОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Строительство первых 5 км малого транспортного кольца (МТК) Томска требует дополнительно 3,5 млрд рублей, сообщил в Telegram-канале сенатор от Томской области Владимир Кравченко.

Ранее пресс-служба обладминистрации сообщала, что в 2021 году правительство РФ выделило Томской области 1,8 млрд рублей на первый этап строительства участка МТК. Позже регион получил на это дополнительные 644 млн рублей из федерального бюджета. Планируется, что первые 5 км будут построены в 2026 году. Сумма контракта с подрядчиком составляет 5,5 млрд рублей.

"Делегация (представители Совфеда и правительства работают в Томске в четверг - прим. ТАСС) проанализирует потребность в строительстве малого транспортного кольца - уже сейчас [на первый этап строительства] необходимо дополнительное финансирование в 3,5 млрд [рублей]", - написал Кравченко.

Как передает корр. ТАСС с местонахождения будущего МТК, сейчас идет вырубка леса под строительство этой трассы.

МТК будет строиться от новой развязки в направлении крупного микрорайона Южные Ворота. Оно должно решать проблему заторов на дорогах для томичей - ежедневно через юг Томска проезжает до 40 тыс. автомобилей. Эффект от строительства МТК оценивается в 9 млрд рублей.