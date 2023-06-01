Уровень газификации Астраханской области к 2025 году достигнет 95,1%

Планируется построить и ввести в эксплуатацию 1,5 тыс. км магистральных и распределительных газопроводов

АСТРАХАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают до 2025 года в рамках программы развития газоснабжения и газификации повысить уровень газификации региона с 87,6 % до 95,1 %. Об этом на заседании правительства региона сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский.

"В 2022 году общая протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов составила 29,5 км, было газифицировано 2,5 тыс. квартир и домовладений, уровень газификации на сегодня - 87,6%. <...> Планируется построить и ввести в эксплуатацию 1,5 тыс. км магистральных и распределительных газопроводов, 10 газораспределительных станций, газифицировать свыше 21 тыс. квартир и домовладений, перевести на природный газ 44 котельные объектов социальной сферы и ЖКХ, впервые подать природный газ в 59 населенных пункта Астраханской области, тем самым повысить уровень газификации до 95,1%", - сообщил Волынский, уточнив, что срок выполнения работ до конца 2024 года.

Он также добавил, что в прошлом году было завершено строительство межпоселкового газопровода газораспределительной станции села Бударино в Лиманском районе для газификации объектов морского порта Оля, где располагается Портовая особая экономическая зона.

Ранее сообщалось, что власти Астраханской области совместно с "Газпромом" планируют направить на реализацию программы по газификации региона до 2025 года более 20 млрд рублей.